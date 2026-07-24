Зачем Алиев слил закрытую встречу РФ и ФРГ в Баку? Гаспарян о замятии темы с Гусманом

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:20 – Новый главком ВСУ Михаил Драпатый;13:42 – Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио;17:19 – Интервью Зеленского блогерше Лоре Лумер;23:04 – Зачем Алиев раскрыл факт переговоров РФ и ФРГ в Баку?27:56 – Новый 21-й пакет антироссийских санкций.