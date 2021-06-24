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Британские военно-морские базы появятся на Украине: подписано соглашение

Британские военно-морские базы появятся на Украине: подписано соглашение

21 июня в Одессе на борту эсминца HMS Defender (D36) ВМС Великобритании состоялось подписание меморандума о реализации проектов морского партнерства на ближайшую пятилетку между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины.

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