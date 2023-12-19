Shot: 14-летний боксер умер в Первоуральске из-за черепно-мозговой травмы

Стала известна причина смерти 14-летнего боксера на открытом первенстве Первоуральска. По информации Telegram-канала Shot, подросток скончался из-за закрытой черепно-мозговой травмы - из-за пропущенных ударов у него оказались повреждены оболочка мозга и мягкие ткани черепа.
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