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"Непосильная задача". Эксперт раскрыл причины неудачи викингов в Америке

"Непосильная задача". Эксперт раскрыл причины неудачи викингов в Америке

Как мы знаем, вскоре после первой экспедиции Христофора Колумба (Christopher Columbus) через Атлантический океан, предпринятой в 1492 году, Испания и прочие европейские страны занялись полномасштабной колонизацией новых земель.

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