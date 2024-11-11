11,11,24 Великая Новосёлка - Новополь Активные боевые действия в районе Великой Новосёлки. Атака FPV-дроном ВС РФ вертолёта ВСУ работающего по позициям ВС РФ с кабрирования в окрестностях Новополя.
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11,11,24 Великая Новосёлка - Новополь Активные боевые действия в районе Великой Новосёлки. Атака FPV-дроном ВС РФ вертолёта ВСУ работающего по позициям ВС РФ с кабрирования в окрестностях Новополя.
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