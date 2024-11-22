Бывшие работники Блиновской раскрыли суду подробности ее бизнеса

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Бизнес-интересы блогерши Елены Блиновской обслуживали свыше 20 компаний. Об этом рассказали экс-работники Блиновской на заседании Савеловского районного суда, сообщают "Известия".
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