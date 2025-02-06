Морган о Роналду в «Аль-Насре»: «Криштиану играет в лиге, не входящей в топ-3, перед 16-20 тысячами фанатов. Его голод, злость после незасчитанного гола, драйв и физическая форма невероятны»

«На прошлой неделе я съездил в Саудовскую Аравию и побывал на одном из его матчей. Посмотрите на игру Роналду в «Аль-Насре» – он играет перед 16-20 тысячами болельщиков в лиге, которая, очевидно, не входит в тройку или четверку лучших в мире на данный момент.