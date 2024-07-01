Юрий Кот Много лет назад, уже после госпереворота, я говорил, что Запад ожидает украинизация, что подразумевает интоксикацию их политики темой Украины.
Почему Трамп и Ле Пен демонстрируют русофобию?
Комментарии
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Евгений Суворов
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12 час.
Кот Рыжый
Вроде и закон приняли в Конституцию. А как было у чинуш и депутатов по 2 а то и 3 гражданства, так и осталось! И жопы их в креслах тоже -остались! =ЗАКОН ЧТО ДЫШЛО! КУДА ПОВЕРНУЛ--ТУДА И ВЫШЛО=!
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11 час.
N
Nata
Он не рассчитал, а просто озвучил, то что понятно даже ребенку,
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9 час.
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