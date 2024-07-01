Почему Трамп и Ле Пен демонстрируют русофобию?

Кот Рыжый

Вроде и закон приняли в Конституцию. А как было у чинуш и депутатов по 2 а то и 3 гражданства, так и осталось! И жопы их в креслах тоже -остались! =ЗАКОН ЧТО ДЫШЛО! КУДА ПОВЕРНУЛ--ТУДА И ВЫШЛО=!