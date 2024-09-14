Найдет препарат, который может замедлить старение мозга

Ученые утверждают, что это метформин – препарат для лечения диабета Исследование ученых, опубликованное в журнале Cell, показало, что метформин, препарат для лечения диабета, замедлил старение органов, в том числе мозга, у самцов макак-крабоедов.
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