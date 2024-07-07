В Тынду прибыл эстафетный поезд ветеранов БАМа

Поезд-эстафета с участниками "Бамовского содружества" и представителями "Желдорвойска" прибыл в столицу БАМа - город Тынду, после чего состоялась торжественная встреча, включающая в себя сопровождение оркестра РЖД и митинг.
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