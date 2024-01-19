Дипломат Файерстайн: США не возлагают надежд на победу над хуситами

Администрация президента США Джо Байдена не возлагает надежд на то, чтобы сдержать или победить группу "Ансар Аллах", хуситов в Йемене, в Белом доме пришли к выводу, что удары по Йемену - это "наименее плохой" вариант развития событий в регионе.