Дипломат Файерстайн: США не возлагают надежд на победу над хуситами

Администрация президента США Джо Байдена не возлагает надежд на то, чтобы сдержать или победить группу "Ансар Аллах", хуситов в Йемене, в Белом доме пришли к выводу, что удары по Йемену - это "наименее плохой" вариант развития событий в регионе.
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