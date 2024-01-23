Виктор Литовкин: Мы что, должны весь Запад разбомбить?

Страна и люди

Военный эксперт оценил обещание Эммануэля Макрона снабдить Киев ракетами SCALP для ударов по Крымскому мосту Страны западного блока, стоящие за спиной Украины, намерены сделать все, чтобы помочь Киеву эффективно атаковать Крымский мост через Керченской пролив.