Кеннеди-младший задался вопросом о ракетах РФ на Кубе после заявления Байдена

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на странице в соцсети X*, комментируя оскорбительные высказывания Джо Байдена в адрес президента Владимира Путина, задался вопросом о гипотетической поставке российского оружия на Кубу.
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