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Газета.ру

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Юрист Палюлин: самозапрет следует установить при оформлении займов ради ставок

Юрист Палюлин: самозапрет следует установить при оформлении займов ради ставок

Желание отыграться после проигрыша, расходование запланированного бюджета на ставки, сокрытие игры от близких и оформление займов ради новых пари могут указывать на необходимость установить самозапрет на азартные игры.

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