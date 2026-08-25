Юрист Палюлин: самозапрет следует установить при оформлении займов ради ставок

Желание отыграться после проигрыша, расходование запланированного бюджета на ставки, сокрытие игры от близких и оформление займов ради новых пари могут указывать на необходимость установить самозапрет на азартные игры.
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