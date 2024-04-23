Затопленные рудники могут быть разработаны роботами

Интересное предложение поступило от ученых Уральском государственном горном университете. Они находят возможной разработку важных месторождений, оказавшихся залитыми водой, при помощи роботизированных механизмов и систем.
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