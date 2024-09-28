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Turkish Airlines не пустила россиянина на рейс, запретив ему полеты на год

Turkish Airlines не пустила россиянина на рейс, запретив ему полеты на год

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не допустила гражданина России Глеба Шаткова на рейс из Стамбула в Панаму, после чего уведомила его о запрете на полеты рейсами компании в ряд стран Южной и Латинской Америки в течение года.

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