Экологическая катастрофа у берегов Йемена

Нефтяное пятно протяженностью 220 километров наблюдалось у берегов Йемена после нападения повстанцев-хуситов, повредившего на этой неделе нефтяной танкер, сообщила в среду неправительственная организация, специализирующаяся на защите окружающей среды, передает AFP.
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