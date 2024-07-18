Экологическая катастрофа у берегов Йемена

Нефтяное пятно протяженностью 220 километров наблюдалось у берегов Йемена после нападения повстанцев-хуситов, повредившего на этой неделе нефтяной танкер, сообщила в среду неправительственная организация, специализирующаяся на защите окружающей среды, передает AFP.