«Украина зашла слишком далеко». Маск объяснил изменение отношения к конфликту. В чем еще он обвинил Киев и Зеленского?

Россия зашла слишком далеко, когда начала спецоперацию, но сейчас слишком далеко зашла Украина, заявил американский миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск.
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