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Депутаты Госдумы предложили проводить ежеквартальную индексацию зарплат

Депутаты Госдумы предложили проводить ежеквартальную индексацию зарплат

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ежеквартально индексировать зарплату на уровень инфляции.

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