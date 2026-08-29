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ТАСС

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Фадеев рассказал о сложностях в обсуждении интегральной оценки школьных знаний

Фадеев рассказал о сложностях в обсуждении интегральной оценки школьных знаний

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет добиваться введения интегральной оценки школьных знаний, но пока предметному обсуждению мешает "озабоченность мамаш".

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