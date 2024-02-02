США начали бомбить объекты в Ираке и Сирии в ответ на удар дрона

Соединенные Штаты перешли к прямым ударам возмездия по группировкам в Ираке и Сирии. Военная акция проводится как ответ боевиков на базу США в Иордании, Вашингтон считает, что радикалов поддерживает Иран.
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