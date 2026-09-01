Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Этого грязного сына следует...»: узбеков до истерики довело признание их земляка виновным в изнасиловании 13-летней в США

«Этого грязного сына следует...»: узбеков до истерики довело признание их земляка виновным в изнасиловании 13-летней в США

Телеканал "78" Одни требуют «выписаться» из национальности, другие ищут оправдания. Фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя виталий панов
виталий панов

Потому что там диаспора сидит тихо, как мышь под веником,а в России диаспора это "уважаемые люди",которых ко всему прочему,поддерживают и чиновники и депутаты ГД РФ! Вот в чём разница! В Америке изнасиловал,так как только свои узбеки его не назвали.А в России диаспора всё порешала бы! И ни каких порицаний! Российские чиновники сами так поставили диаспору выше закона!

Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэм

Ну и в какой из двух сравниваемых стран как США и России лучше работает закон и миграционная служба? У нас бы скорее девочку посадили за растение "ценного специалиста"