«Этого грязного сына следует...»: узбеков до истерики довело признание их земляка виновным в изнасиловании 13-летней в США

Телеканал "78" Одни требуют «выписаться» из национальности, другие ищут оправдания. Фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Югра сказала "нет": мигранты узнали, что пособие "Расту в Югре" теперь только для граждан РФ — и реакция оказалась жёстче, чем ждали власти
- "Плевать!": То чувство, когда Соловьёв сказал правду. Согласится каждый русский человек
- «Полетела на Польшу»: «Герань-5» с системой «Сусанин» закрыла главную артерию западной логистики
Свежие комментарии
- Мигрант требует, ...
- И В Госдуме всерьез...
- Две цифры сказали...
Эти любители ишаков... могут справиться только с ребёнком... А ослов поблизости не было, и это животное накинулся на ребёнка
Потому что там диаспора сидит тихо, как мышь под веником,а в России диаспора это "уважаемые люди",которых ко всему прочему,поддерживают и чиновники и депутаты ГД РФ! Вот в чём разница! В Америке изнасиловал,так как только свои узбеки его не назвали.А в России диаспора всё порешала бы! И ни каких порицаний! Российские чиновники сами так поставили диаспору выше закона!
Ну и в какой из двух сравниваемых стран как США и России лучше работает закон и миграционная служба? У нас бы скорее девочку посадили за растение "ценного специалиста"
Изнасиловать американку- позор и преступление!
Изнасиловать русскую девчонку- доблесть!
И вот этих дикарей мы называем «братьями»....
"Почему диаспора, почему диаспора"!! Да "патамушта" там, это Вам не тут!!!
Вот так и у нас бы держали на тюрьме лет по 5-7 до суда педофилов...
Гнать надо этих приматов из России,пусть насилуют ишаков в кишлаках и аулах,грязнве свиньи.
Какая разница,кого посадили в США?