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5 млн штрафа, если нет знака, что поешь под "фанеру"

5 млн штрафа, если нет знака, что поешь под "фанеру"

Если честно, положа руку на сердце, где-то в глубине души я прекрасно понимаю, что тот же Филипп Киркоров просто физически не может одновременно скакать по сцене в перьях и при этом качественно вытягивать ноты.

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