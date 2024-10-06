«Дурных нема, воевать не пойдем!»: После Угледара ВСУ погружаются в хаос. Как русская армия в предреволюционном 1917 году

Сергей Ищенко 5 октября 2024 г., 12:53 Нарастающая солдатская «митинговщина» в стане противника рушит любые стратегические замыслы Киева и его союзников С каждым днем все очевидней, что недавнее бегство ВСУ из Угледара — не просто досадная для Киева, но все же частная фронтовая неудача.