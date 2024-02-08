Школьника избили в Тюмени из-за кадетской звезды на шапке

Неизвестные мужчины 5 февраля напали на 16-летнего подростка, его девушку и друга в подъезде. В местных группах в сети писали, что напавшие вышли из пивной по соседству и решили, что на шапке школьника армейская звезда: «Их не смутило, что ребята даже не сопротивлялись в силу возраста и разной весовой категории».