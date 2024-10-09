БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"НЕМЫСЛИМАЯ НАГЛОСТЬ": ЧИНОВНИК ИЗ ТАДЖИКИСТАНА ОСКОРБИЛ ДЕПУТАТА МАТВЕЕВА. РУССКИЕ ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ МГНОВЕННО

"НЕМЫСЛИМАЯ НАГЛОСТЬ": ЧИНОВНИК ИЗ ТАДЖИКИСТАНА ОСКОРБИЛ ДЕПУТАТА МАТВЕЕВА. РУССКИЕ ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ МГНОВЕННО

Таджикский чиновник Шохин Самади оскорбил депутата Государственной Думы Михаила Матвеева, когда русский парламентарий заговорил о русофобии учебников в Таджикистане и геноциде русских людей в 90-х годах прошлого века.

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Комментарии
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карла карлова
👍👍💯
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5 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Это правильно,но сделать это пока в РФ некому,не та власть,она свой народ не любит и это трагедия страны!
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4 час.
Семен Демин
Доигрались в демократию, в право наций на самоопределение. Идиоты!
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3 час.

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