Ялта стала предательством половины Европы – Вятрович

Какой Европы,преступной? Её сущствовать вообще не должно,нынешние дела это доказалиМы им мир принесли,они нам войну.А вы укропы скакали на Майдане и убивали!

Владимир Самборский

Все континентальные страны Европы "легли" под Гитлера. А отвоевывали-то их советские войска! Кроме Югославии почти нигде не было сопротивления фашизму. За что наши солдаты тогда заплатили жизнями? Вот не сгноили в лагерях бандеровцев - сейчас расхлебываем свою доброту...