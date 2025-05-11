Итоги Второй мировой войны, базирующихся на решениях Ялтинской и Потсдамской конференций, уже недействительны.
Ялта стала предательством половины Европы – Вятрович
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Какой Европы,преступной? Её сущствовать вообще не должно,нынешние дела это доказалиМы им мир принесли,они нам войну.А вы укропы скакали на Майдане и убивали!
Ответить
8 час.
Владимир Самборский
Все континентальные страны Европы "легли" под Гитлера. А отвоевывали-то их советские войска! Кроме Югославии почти нигде не было сопротивления фашизму. За что наши солдаты тогда заплатили жизнями? Вот не сгноили в лагерях бандеровцев - сейчас расхлебываем свою доброту...
Ответить
6 час.
MS
Mikhail Stepanov
Когда уже угомонят эту бандеровскую мразь?!!!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии