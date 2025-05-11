Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 120 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • cvyurij Цветков
    Я включаю ещё территории Закарпатской, Львовской, Волынской, а также Черновицкой и Ивано-Франковской областей."Если Путин не по...
  • Елена Александровна
    осточертел наглый диктат сша! шваль заокеанская!"Если Путин не по...
  • Варлам Устрялов
    начальник страны очень боится СМЕРШа. потому и не вводит.«Это плохой народ...

Ялта стала предательством половины Европы – Вятрович

Ялта стала предательством половины Европы – Вятрович

Итоги Второй мировой войны, базирующихся на решениях Ялтинской и Потсдамской конференций, уже недействительны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Какой Европы,преступной? Её сущствовать вообще не должно,нынешние дела это доказалиМы им мир принесли,они нам войну.А вы укропы скакали на Майдане и убивали!
Ответить
8 час.
Владимир Самборский
Все континентальные страны Европы &quot;легли&quot; под Гитлера. А отвоевывали-то их советские войска! Кроме Югославии почти нигде не было сопротивления фашизму. За что наши солдаты тогда заплатили жизнями? Вот не сгноили в лагерях бандеровцев - сейчас расхлебываем свою доброту...
Ответить
6 час.
MS
Mikhail Stepanov
Когда уже угомонят эту бандеровскую мразь?!!!
Ответить
2 час.
наверх