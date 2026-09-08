Лавров увидел полезность переговоров с США по украинскому конфликту

Сергей Лавров выразил надежду на полезность переговоров с США по украинскому конфликту. Дмитрий Песков ранее указал на ухудшение условий мира для Украины и недостаток гибкости Киева в урегулировании ситуации.
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