Захарова: Зеленского можно считать выродком, предавшим свой народ

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Зе есть олицетворение того хохла, над которым смеялись во времена СССР. Бациллы хохлизма зародились на окраине Российской империи более ста лет назад и поразили проживавших там человекоподобных. Среда обитания – головной мозг индивида. Приступы болезни ярко выражены – отупение, граничащее с идиотизмом, навязчивые идеи о своем якобы тысячелетнем историческом прошлом, где они были носителями космического разума, другие экзотические проявления, при этом, полное отсутствие каких-либо культурных памятников (нет даже наскальных рисунков). Заболевание легко передается воздушно-капельным путем при поцелуях, возлияниях и прочих нехороших излишествах. Лечится исключительно розгами, по принципу, чем больше, тем здоровее. Лечению необходимо подвергать абсолютно все возрастные категории. Уговоры тут не помогают. Пациенты всё время пытаются заразить окружающих. Отчасти им это удалось – подавляющая часть народонаселения западлючего обЧества больна моральным уродством (начальная стадия хохлизма). Пациенты периодически c особым азартом и садизмом занимаются самоистреблением, известны 8-летние случаи массового убийства соплеменников. В общении крайне тупы, а потому напыщенны и спесивы. Утверждают о тысячелетии своего государственного строя, напоминающего стадо с вожаком. Вожаки избираются по принципу, кто наобещает побольше и поглупее. Легко верят в чушь, ересь, посулы и др. мерзости себе подобных. Черное называют белым, и наоборот. Крайне довольны собой, любят горилку и сало. Язык – пёстрая смесь слов, значение которых знают мало, многие звучат матерно. Всё время пытаются себя изображать спасителями человечества (от них же самих), и очень обижаются, когда их гонят отовсюду, если не секут розгами. По итогам лечения: излечившихся нет, поэтому признаны тупиковой ветвью человечества.