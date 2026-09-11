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Татар-информ

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В Казани полиция проводит проверку после сообщений об избиении девушки в лифте

В Казани полиция проводит проверку после сообщений об избиении девушки в лифте

О том, что девушка была избита в лифте жилого дома на улице Мансура Хасанова сообщили в соцсетях. Судя по видео, мужчина приволок девушку в подъезд, завел в кабину лифта и нанес ей несколько ударов.

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