В Казани полиция проводит проверку после сообщений об избиении девушки в лифте

О том, что девушка была избита в лифте жилого дома на улице Мансура Хасанова сообщили в соцсетях. Судя по видео, мужчина приволок девушку в подъезд, завел в кабину лифта и нанес ей несколько ударов.
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