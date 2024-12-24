⚡️ В окрестностях озера Тобечикское в Ленинском районе волонтёры собрали почти весь мазут Добровольцы работают на перемычке между озером и Черным морем.
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⚡️ В окрестностях озера Тобечикское в Ленинском районе волонтёры собрали почти весь мазут Добровольцы работают на перемычке между озером и Черным морем.