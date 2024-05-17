🚀 Погрузить в мир высоких технологий: ялтинских школьников учат делать ракеты и печатать силой мысли В школах Ялты стартовал проект «Поход в науку».
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🚀 Погрузить в мир высоких технологий: ялтинских школьников учат делать ракеты и печатать силой мысли В школах Ялты стартовал проект «Поход в науку».