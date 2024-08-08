Frank Media: внебиржевые торги евро и юанем в Казахстане выросли в десятки раз

Объем операций по евро подскочил почти в 100 раз, по китайскому юаню — в 30 раз. Произошло это на фоне санкций против НРД и НКЦ и остановки торгов западной валютой на МосбиржеВ Казахстане почти в 100 раз выросли внебиржевые торги евро.
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