Three South Korean soldiers injured in DMZ explosion

Three South Korean military personnel were injured Monday in an unidentified explosion south in the DMZ, Seoul's Joint Chiefs of Staff said Monday.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым