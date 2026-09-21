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Three South Korean soldiers injured in DMZ explosion

Three South Korean military personnel were injured Monday in an unidentified explosion south in the DMZ, Seoul's Joint Chiefs of Staff said Monday.

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