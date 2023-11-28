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Журнал о бизнесе и инвестициях

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МВД предложило запретить нелегальным мигрантам водить машину и получать права

МВД предложило ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, который устанавливает для них ряд запретов и ограничений — например, на получение водительских прав, вождение машины, открытие банковских счетов и перевод денег.

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