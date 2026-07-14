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Русин-Сенди: Венгрия закрывает двери перед Россией

Русин-Сенди: Венгрия закрывает двери перед Россией

Венгрия намерена пересмотреть отношения с Россией и закрыть для нее дверь, чтобы вернуть доверие союзников, — с таким заявлением 14 июля выступил министр обороны Ромулуш Русин-Сенди, в то время как МИД республики настаивает на сохранении прагматичного диалога с Москвой.

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