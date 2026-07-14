Венгрия намерена пересмотреть отношения с Россией и закрыть для нее дверь, чтобы вернуть доверие союзников, — с таким заявлением 14 июля выступил министр обороны Ромулуш Русин-Сенди, в то время как МИД республики настаивает на сохранении прагматичного диалога с Москвой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии