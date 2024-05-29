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Закон, порядок, государство

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На Ставрополье полицейский помог пятигорчанам посреди ночи покинуть охваченную огнем территорию домовладения

На Ставрополье полицейский помог пятигорчанам посреди ночи покинуть охваченную огнем территорию домовладения

Начальник отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Пятигорску подполковник полиции Артур Канкулов помог гражданам при пожаре, возникшем во дворе частного домовладения.

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