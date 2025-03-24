В деле о закрытии крупнейшего аэропорта из-за пожара возник неожиданный поворот

По словам исполнительного директора британской Национальной электросетевой компании (National Grid) Джона Петтигрю, энергии было достаточно для того, чтобы крупнейший в стране аэропорт Хитроу оставался открытым в течение всего периода, когда он был – на сутки – закрыт в пятницу.