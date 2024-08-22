НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    Если честно,то "Алке" больше к лицу именно веник и тряпка,а не депутатский мандат.😅🤣😂К волонтерам на у...
  • Федор Родников
    Смотришь в "честные" глаза Валеры и возникает только одно желание-дать ему в бубен😅🤣😂Как в России отре...
  • Сергей Гришин
    Здоровья ему, пусть быстрее поправляется и снова в бой!Следственный коми...

Эконадзор проверил более 25 перевозчиков отходов во Всеволожском районе

Эконадзор проверил более 25 перевозчиков отходов во Всеволожском районе

Были составлены протоколы за нарушения требований по транспортировке Сотрудники Эконадзора, экомилиции и Госавтоинспекции провели проверку соблюдения норм при перевозке отходов во Всеволожском районе Ленинградской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх