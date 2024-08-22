Эконадзор проверил более 25 перевозчиков отходов во Всеволожском районе

Были составлены протоколы за нарушения требований по транспортировке Сотрудники Эконадзора, экомилиции и Госавтоинспекции провели проверку соблюдения норм при перевозке отходов во Всеволожском районе Ленинградской области.
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