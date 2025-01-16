Пленный солдат ВСУ рассказал, как сослуживцы оставили его умирать

Пленный украинский военный Николай Каптур, который занимал должность командира взвода в составе 33-й механизированной бригады ВСУ, сообщил, что его бросили одного на позициях в Курахово с серьёзным ранением, после чего он принял решение сдаться в плен.
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