Мировое обозрение

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Юрист Уткин сообщил, что с ряда перечислений на банковскую карту нужно платить налог

Юрист Уткин сообщил, что с ряда перечислений на банковскую карту нужно платить налог

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Поступление на карту любого профессионального дохода, кроме заработной платы, с которой работодатель уже оплатил НДФЛ, а также лотерейный выигрыш или доходы от сдачи в аренду квартиры, облагается налогом, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.

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