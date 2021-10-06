Юрист Уткин сообщил, что с ряда перечислений на банковскую карту нужно платить налог

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Поступление на карту любого профессионального дохода, кроме заработной платы, с которой работодатель уже оплатил НДФЛ, а также лотерейный выигрыш или доходы от сдачи в аренду квартиры, облагается налогом, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.