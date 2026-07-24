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Царьград

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Суд Ульяновска осудил 10 членов "Центр-Камаз" на сроки до 11 лет

Суд Ульяновска осудил 10 членов "Центр-Камаз" на сроки до 11 лет

В Ульяновске суд вынес приговор 10 членам группировки "Центр-Камаз" на сроки от 2 до 11 лет за разбой и вымогательства с 2020 года.

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