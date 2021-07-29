Мой мужчина живет на две семьи

Александр СтрелецДети и семьяМой мужчина живет на две семьи Подслушали у замужних Хочется послушать ваше мнение, да и просто выговориться! Мужчина мой живет как будто на две семьи.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил ВасильевТак муж или "мужчина" для сожительства? Это не одно и тоже!Vera DobryaginaНе понимаю, а чем вы недовольны? Мужчина семейный, нашёл себе подружку по переписке, которая ещё и сожительствовать с ним согласилась, там говорит, что в командировки ездит, вам - что к сыну, а по факту - везде успевает! Вот когда вы найдёте себе свободного мужчину, который станет вам мужем, вот тогда и будете заморачиваться. А сейчас - не стоит, вы же сами согласились на такое сожительство.Комментировать
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