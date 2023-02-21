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Цымбалюк-Романовская: «Встречаюсь с человеком. И ребенок будет, и еще что-то будет, обязательно»

Цымбалюк-Романовская: «Встречаюсь с человеком. И ребенок будет, и еще что-то будет, обязательно»

Виталина Цымбалюк-Романовская несколько лет не сходила с экранов телевизоров и печатной прессы. Бывшая жена Армена Джигарханяна, которую обвиняют в его смерти, крутила роман с Прохором Шаляпиным, публично скандалила, а затем пропала.

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