Цымбалюк-Романовская: «Встречаюсь с человеком. И ребенок будет, и еще что-то будет, обязательно»

Виталина Цымбалюк-Романовская несколько лет не сходила с экранов телевизоров и печатной прессы. Бывшая жена Армена Джигарханяна, которую обвиняют в его смерти, крутила роман с Прохором Шаляпиным, публично скандалила, а затем пропала.