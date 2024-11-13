Лавров: план Трампа заморозить конфликт на Украине хуже, чем минские соглашения

МОСКВА, 13 ноября, ФедералПресс. Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал предложение избранного президентом США Дональда Трампа о заморозке украинского конфликта по линии фронта, назвав его еще более неудачным, чем минские соглашения.