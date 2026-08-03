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FiNE NEWS

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Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что не будет политической оппозицией Зеленскому во время войны

1 августа 2026 года бывший министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью The New York Times заявил, что не намерен участвовать в политической борьбе с президентом Владимиром Зеленским во время военного конфликта.

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