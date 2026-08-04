В Испании уволили сотрудницу пресс-службы департамента национальной безопасности за публикацию данных о мигрантах в Сеуте

Канцелярия премьер-министра Испании уволила сотрудницу пресс-службы департамента национальной безопасности (DSN) после того, как она опубликовала на сайте DSN данные о прибытии 49 тысяч нелегальных мигрантов в испанский город Сеута.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии