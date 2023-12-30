В музее-заповеднике «Малые Корелы» покажут более 100 сундуков

29 декабря в выставочном зале музея-заповедника «Малые Корелы» начала работу экспозиция «Ларь, сундук, шкатулка», которая позволит увидеть самые интересные сундучные изделия из коллекции музея-заповедника.
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