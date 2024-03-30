Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Григорий Терещенко
    Какие, бдь, извинения! В кишлак весь выводок!«Играли в террори...
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Звезда Пугачёвой закатилась: Русские поставили крест на оскандалившейся знаменитости

Звезда Пугачёвой закатилась: Русские поставили крест на оскандалившейся знаменитости

Карьера Примадонны в России закончена, наша страна начала процедуру признания артистки иностранным агентом.

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Комментарии
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Борис Захарченко
Сейчас, конечно, её никто не назовёт звездой. Появились новые современные звёзды. Но в своё время она действительно была звезда, разве не так?
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10 час.
Е Ва
пусть сбудутся ее мечты стать иноагентом, хоть не будет метаться за понижением налога в ненавистную страну))
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10 час.
Алексей Горшков
Ну - ненавидеть-то она САМА СЕБЯ народ заставила, причём ЗАДОЛГО ДО СВО своим слишком частым присутствием на теле- и радиоканалах, своей &quot;звёздностью&quot;, даже &quot;примадонством&quot;, переходящем в какую-то манию величия! Чего стоит: &quot;Живи спокойно страна - я у тебя всего одна&quot; или &quot;Весну разрешаю&quot;! (Сразу вспоминается: &quot;Прошла зима,настало лето - спасибо партии за это&quot;! Над этим приколом потешались все - и в первую очередь подобные ей ввиду ПОЛНОЙ МАРАЗМАТИЧНОСТИ !!! А &quot;разрешение весны&quot; разве менее маразматично)? С ТАКОЙ высоты падать - никому не пожелаешь, НО (!) САМА ВЕДЬ ВИНОВАТА !!!
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8 час.

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