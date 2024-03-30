Звезда Пугачёвой закатилась: Русские поставили крест на оскандалившейся знаменитости

Сейчас, конечно, её никто не назовёт звездой. Появились новые современные звёзды. Но в своё время она действительно была звезда, разве не так?

Алексей Горшков

Ну - ненавидеть-то она САМА СЕБЯ народ заставила, причём ЗАДОЛГО ДО СВО своим слишком частым присутствием на теле- и радиоканалах, своей "звёздностью", даже "примадонством", переходящем в какую-то манию величия! Чего стоит: "Живи спокойно страна - я у тебя всего одна" или "Весну разрешаю"! (Сразу вспоминается: "Прошла зима,настало лето - спасибо партии за это"! Над этим приколом потешались все - и в первую очередь подобные ей ввиду ПОЛНОЙ МАРАЗМАТИЧНОСТИ !!! А "разрешение весны" разве менее маразматично)? С ТАКОЙ высоты падать - никому не пожелаешь, НО (!) САМА ВЕДЬ ВИНОВАТА !!!