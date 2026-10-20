Годовая инфляция в Канаде в сентябре 2026 года ускорилась до 3,1% (с 3,0% в августе) — это максимальный уровень с мая, когда инфляция достигала 3,2%.
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